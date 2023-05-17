| الحداد: الوضع في الزاوية مستقر.. وهناك مساع لجر ليبيا لمزيد من الحـروب

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2023/05/17 على الساعة 23:01

: قال أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، إنّ الوضع الأمني في مدينة الزاوية مستقر. وأوضح الحداد خلال مشاركته في اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، لتقديم إحاطة حول الأحداث التي شهدتها الزاوية أخيرًا، إنّه جرى بذل جهود بالتنسيق مع الحراك الحاصل بالمدينة، وأنّهم يحتاجون إلى دعم لإنجاح جهود فرض الاستقرار في المدينة.

وأشار الحداد إلى وجود تنسيق مع وزير الداخلية مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي، بشأن الوضع الأمني في الزاوية، خاصةً فيما يتعلق بفرض الأمن وحصر العمالة الوافدة، مضيفًا شكلنا لجنة من أبناء المدينة والوضع مطمئن لكن لا تزال هناك شريحة تسعى إلى جرنا لمزيد من الحروب والاقتتال وتستفيد من هذا الأمر، وأنّهم يسعون للتصدي لها، وأنّ هناك من يتربصون بالبلاد في الداخل والخارج.

وتابع رئيس أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية، بأنّه لابد من الالتفات لشريحة الشباب، المنخرطين في المجموعات المسلحة، والاهتمام أكثر بهم لإعادة دمجهم.

وأضاف الحداد “سنسعى جاهدين لعدم جرنا في الاقتتال ويجب أن نكون صفًا واحدًا في الغرب والشرق، وسبب المشكلات أن الشباب موجودون في أجهزة مكتظة وكل واحد يريد أن يسيطر على جهة معينة ونفوذ معين… بعض الناس في أجهزة طالما ليس لديهم ميزانية يريدون أن يتصرفوا لإيجاد ميزانية وهذه مشكلة”، حسب قوله.