أعضاء من مجلس النواب يشاركون في القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة

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شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء الدائمين في البرلمان الإفريقي ” يوسف الفاخري ، سالم قنان ، صالح قلمة ” في أعمال اليومالختامي للقمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية المنعقدة على هامش الجلسة العادية الثانية من الدورةالتشريعية السادسة بمقر البرلمان الإفريقي في ميدراند بجنوب إفريقيا تحت عنوان ” الانتقال العادل والسلس وتنفيذ المساهمات المحددةوطنياً استجابة لتطلعات التنمية الإفريقية والواقع الاقتصادي” ، بحضور مندوبين عن مفوضية الاتحاد الأفريقي و الاتحاد الأوروبي ،

حيث تناول اليوم الختامي للقمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة مناقشة التكيف والهدف العالمي للتكيف وبناء المرونة بقيادة محلية لمجتمعاتالخطوط الأمامية ، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا ونشرها و الابتكارات والحقوق الملكية من أجل تعزيز العمل المناخي وكذلك مبادرة الطاقةالمتجددة بافريقيا في خضم التحول إلى تنمية منخفضة الكربون وتعزيز رسالة موحدة للبرلمانيين الأفارقة حول العد التنازلي للدورة الثامنةوالعشرين لمؤتمر الأطراف ، مؤتمر دبي واتخاذ موقف من مختلف الشبكات البرلمانية.