ليبيا الان

أعضاء من مجلس النواب يشاركون في القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء الدائمين في البرلمان الإفريقييوسف الفاخري ، سالم قنان ، صالح قلمةفي أعمال  اليومالختامي للقمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية المنعقدة على هامش الجلسة العادية الثانية من الدورةالتشريعية السادسة بمقر البرلمان الإفريقي في ميدراند بجنوب إفريقيا تحت عنوانالانتقال العادل والسلس وتنفيذ المساهمات المحددةوطنياً استجابة لتطلعات التنمية الإفريقية والواقع الاقتصادي، بحضور مندوبين عن مفوضية الاتحاد الأفريقي و الاتحاد الأوروبي ،

حيث تناول اليوم الختامي للقمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة مناقشة التكيف والهدف العالمي للتكيف وبناء المرونة بقيادة محلية لمجتمعاتالخطوط الأمامية ، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا ونشرها و الابتكارات والحقوق الملكية من أجل تعزيز العمل المناخي وكذلك مبادرة الطاقةالمتجددة بافريقيا في خضم التحول إلى تنمية منخفضة الكربون وتعزيز رسالة موحدة للبرلمانيين الأفارقة حول العد التنازلي للدورة الثامنةوالعشرين لمؤتمر الأطراف ، مؤتمر دبي واتخاذ موقف من مختلف الشبكات البرلمانية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك