رئيس ديوان المحاسبة الليبي: خفض دعم المحروقات واستخدام الأموال في التنمية “واجب وطني”

أكد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، خلال الاجتماع العادي الخامس لحكومة الوحدة الذي عقد اليوم الأربعاء، على ضرورة خفض دعم المحروقات والاستفادة من أموال الدعم في التنمية وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وقال شكشك خلال الاجتماع: بالنسبة للدعم الكل يعرف سلبياته، ومن الممكن تخفيض الدعم في مقابل رفع مستوى الخدمات والتنمية، على سبيل المثال التأمين الصحي، إذا سألت الناس تريد دعم محروقات أم تأمين صحي سيختارون التأمين الصحي.

وأضاف: من الممكن الخفض من دعم المحروقات بمبلغ حول 5 أو 6 مليار، واستغلالهم في التأمين الصحي على سبيل المثال، أو من الممكن الاستفادة من أموال الدعم في مشروع سكة حديد أو مشروع طريق سريع.

وذكر: أن خفض دعم المحروقات أصبح واجب، وليس من المعقول أن يكون السعر 15 سنت، وفي المقابل تبيع كل دول الجوار بأسعار كبيرة.

وأشار شكشك، إلى أن: فاتورة الدعم مرتفعة للغاية وتجاوزت العام الماضي الـ 50 مليار وتمثل أكثر من 50٪ من الإنفاق وهذا رقم كبير.

وعبر رئيس ديوان المحاسبة الليبي، عن أمله أن تتخذ الحكومة قرارات خلال الأيام المقبلة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.