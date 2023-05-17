النائب العام يتابع تقرير الرقابة على تقنية المعلومات

اجتمع النائب العام الصديق الصور برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الأربعاء في مقر مكتب النائب.

وذكر ديوان المحاسبة في بيان أن الاجتماع حضره رئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير إدارة الرقابة على القطاع الخدمي وفريق الرقابة على تقنية المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية لاستعراض تقرير المهمة الرقابية على تقنية المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية.

وتم استعراض المنهجية الرقابية المتبعة وفقا للمعايير الدولية (الانتوساي والأيزو) بالإضافة إلى عرض أبرز المخاطر المحتملة والتوصيات بهدف دعم المصلحة للعمل وفقا لبيئة رقمية موثوقة وآمنة تلبّي تطلعات المصلحة في بناء قاعدة بيانات وطنية وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشاد شكشك بجهود النائب العام في متابعة ملف تشوهات البيانات الوطنية خصوصاً ما يتعلق بمنظومة الرقم الوطني، مؤكداً ضرورة تكاثف الجهود لتكوين قاعدة بيانات ذات موثوقية تتناسب مع المعايير الدولية.