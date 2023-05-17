متهم يحاول انهاء حيـاته.. جنائي طرابلس يكشف تفاصيل مثيرة حول واقعة سرقة ضد مجهول

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء عن تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس من القبض على شخص قام بسرقة من داخل منزل وشركة خاصة بالاتصالات حصلت بدائرة اختصاص مركز شرطة باب بن غشير قيدت ضد مجهول .

بالإشارة إلى البلاغ المرفوع بمركز شرطة باب بن غشير والمتعلق بشكوى احد المواطنين مفاده تعرضه لسرقة مبلغ من المال وعدد من اسطوانات غاز الطهي من داخل منزله وقيدت ضد مجهول.

على الفور تابع أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس موضوع البلاغ والبدء في عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول الواقعة ؛ وأسفرت الجهود إلى التعرف على الجناة.

حيث تم القاء القبض على المتهم الأول متلبساً بقيامه بارتداء قناع وقفازات صوف وبحوزته مجموعة مفاتيح وهو على متن دراجة هوائية ؛ وبالاستدلال معه داخل المكتب اعترف بارتكابه للواقعة المذكورة رفقة شخص أخر ملقب “الكاسكو”.

كما أفاد المقبوض عليه بأن اسطوانات غاز الطهي قد قاما ببيعها وتقاسما المبلغ فيما بينهما ؛ كما اعترف أيضاً بارتكابه لواقعة سرقة عدد 3 أجهزة كمبيوتر محمول نوع توشيبا وشاشة نوع سام سونغ حجم 55 بوصة ودراجة هوائية من داخل شركة الحداثة للإتصالات بمنطقة بن عاشور والتي حصلت بدائرة مركز شرطة باب بن غشير ، وبانه قام ببيع المسروقات وبانه لايعلم المبالغ أين صرفها لتعاطيه الأقراص المخدرة.

هذا وحاول المتهم الإنتحار داخل غرفة الحبس الإحتياطي وتم إسعافه وتقديم الرعاية الطبية له ونقله إلى مستشفى طرابلس المركزي لتلقى العلاج ؛ واتخذت الإجراءات اللازمة وأحيل رفقة المبرزات إلى مركز شرطة باب بن غشير لاستكمال إحالته إلى النيابة من حيث الاختصاص ؛ هذا ولازال البحث والتحري مستمر لضبط المتهم الأخر.