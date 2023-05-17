بالصور.. إستيقاف أمني مُفاجئ يضبط مُروج للمخـ.ـدرات مُتلبسًا وبحالة سكر

أفادت مديرية أمن بنغازي، عن تمكن إستيقاف أمني مُفاجئ لمركز شرطة بوعطني من ضبط أحد مُروجي مادة الحشيش المخدرة مُتلبساً على متن مركبته نوع شفرليت بيضاء اللون.

ويأتي ذلك في اطار الخطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة بوعطني العميد خالد الترهوني لضبط المطلوبين لدى القضاء ولدى الأجهزة الأمنية .

وأثناء إجراء إستيقاف أمني مُفاجئ بمفترق المساكن تم الإشتباه بمركبة آلية نوع شفرليت بيضاء اللون مُعتمة بالكامل حيث تم إستيقافها من قبل أعضاء المركز وبسؤاله عن إجراءات المركبة اتضح إنه في حالة سُكر ظاهر وتفوح منه رائحة كريهة .

وعلى الفورتم ضبطه وبتفتيش المركبة إحترازياً تم العثور على قطعة كبيرة من مادة الحشيش المخدرة (قورزة) وأداة تعاطي (كنشة) وعلى الفور تم الأنتقال إلى المركز .

وبالإستدلال معه عند عودته لرشده تبين أنه يُدعى أ.ع.و من مواليد 1991 وإعترف بمانُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة.