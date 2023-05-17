عقيلة يلتقي حماد بعد يوم من توقيف باشاغا ويبحثا عدة ملفات في مقدمتها سير عمل الحكومة

التقى، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في القبة اليوم الأربعاء، مع رئيس الحكومة المكلف- وزير المالية، أسامة حماد، بعد يوم من إيقاف رئيس الحكومة، فتحي باشاغا.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، “التقى السيد رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة اليوم الاربعاء السيد رئيس الحكومة المكلف- وزير المالية الدكتور أسامة حماد، وتناول اللقاء عدد من الملفات في مقدمتها سير عمل الحكومة”.

يأتي هذا اللقاء بعد يوم من إيقاف مجلس النواب لرئيس الحكومة المعينة من قبله فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق.

وصوّت مجلس النواب بالأغلبية، الثلاثاء، على إيقاف رئيس الحكومة الليبية المعينة من قبله، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق، وفق ما أعلنه المتحدث باسم المجلس.

وقال بليحق، إن المجلس كلّف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.