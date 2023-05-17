شجار مسلح داخل مركز طبرق الطبي

أخبار ليبيا 24

استهجن مركز طبرق الطبي الاعتداء الذي تعرض له فجر الأربعاء بالأسلحة وإطلاق النار إثر مشاجرة بين مواطنين خارج المركز امتدت آثارها إلى قسم الإسعاف بالمركز.

وقال المركز، في بيان، إنّه وعلى الرغم ما تعرضت له طواقمه من اعتداء إلا إنهم قاموا بدورهم الإنساني على أكمل وجه وتم استقبال الجرحى بالأقسام والعناية الفائقة، حيث أجريت عملية طارئة ومستعجلة لحالة تعرضت إلى إطلاق ناري في الصدر، وتمّ إنقاذها من الموت.

واستنكر المركز، هذا “الفعل المشين”، والذي جاء بعد اجتماع الأعيان والحكماء، والذي تمّ فيه التعهد على تطبيق العقوبات على من يعتدي على الطواقم أثناء عملها.