محادثات سرية في الاردن.. “وكالة إيطالية” تكشف سبب ايقاف “باشاغا” ومصير السلطة في طرابلس

كشفت وكالة نوفا الإيطالية أن فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، رفض منح عقود بناء مشاريع لشركات تابعة لحفتر فتم إيقافه، حسب تقرير صادر عنها.

وبحسب تقرير للوكالة فإن نواب من البرلمان اتهموا فتحي باشاغا، بإهدار المال العام وكلفوا وزير ماليته أسامة حماد بمهامه.

وكشفت الوكالة الايطالية أن هناك محادثات جارية في الأردن بين أبناء خليفة بلقاسم حفتر وقادة مجموعات مسلحة من طرابلس برعاية دولة الإمارات ومصر وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب تقرير الوكالة فإن “السلطة في طرابلس الآن تتركز بشكل متزايد في أيدي الدبيبة الذي يعمل على رأس عائلة مهمة من مصراتة مع صلات جيدة بنظام القذافي السابق”.

وأضاف تقرير الوكالة أنه “من غير المحتمل إجراء تعديل وزاري على المدى القريب، لكنه ليس مستحيلاً”.

وأوضح التقرير أن الخيارات الاخرى تتمثل في “أن يتفق حفتر والدبيبة على تغيير الحكومة ويكون الأخير في دور رئيس الوزراء مع وزراء لحفتر”.

وإما أن يستمر حفتر والدبيبة في التواصل مع بعضهما البعض خلف الكواليس ونقل الأموال صعودًا وهبوطًا على المنضدة، حسب التقرير.