سياسي إيطالي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مشروع بلاده لتوطين المهاجرين جنوب ليبيا

كشف فيتو بتروشيلي، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي أن الخارجية الإيطالية هي من تمول مشروع استغلال وتوطين المهاجرين غير الشرعيين في جنوب ليبيا.

وقال السياسي الايطالي في حوار صحفي، أنه إذا قامت الخارجية الإيطالية بتمويل مشروع للتنمية المستدامة في ليبيا بخمسة ملايين يورو فلا ينبغي أن يكون له أهداف أخرى.

وأضاف “تم القبض على منسق منظمة آرا باتشي الإيطالية التي سعت لمبادرة توطين المهاجرين الأفارقة في فزان”.

واشار بتروشيلي إلى أن هذه المبادرة جرت تحت غطاء مشروع من شأنه تعزيز تنمية الزراعة المحلية، مضيفاً أن هذه الأخبار لم يتم نقلها من قبل وسائل الإعلام الإيطالية.

وقال بتروشيلي أنه منذ هجوم الناتو على ليبيا في 2011 أصبحت فزان هي العالم الثالث لليبيا نظرًا لأن الجميع معنيون فقط بطرابلس وبرقة، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة وقعت هذه المنطقة الغنية بالنفط والموارد الطبيعية الأخرى في أيدي العصابات المحلية.

وأفاد بتروشيلي أن “عصابات المتاجرين بالبشر الذين يصلون أيضا من الدول المجاورة تقوم بتنظيم تهريب الوقود من وإلى ليبيا”، منوهاً إلى أن “هناك أيضًا تدخلات منتظمة في هذه المنطقة من قبل مليشيات الدول المجاورة تعمل في الهجرة غير الشرعية”.

وأضاف بتروشيلي أن “منظمات المجتمع المدني من فزان أعربت للخارجية الإيطالية في أبريل الماضي عن قلقها بشأن الوضع الناجم عن هذا المشروع، مؤكداً أن “عدد من عمداء البلديات أعلنوا رفضهم الصريح لفكرة توطين المهاجرين في جنوب ليبيا واعتبروه مشروعًا مشبوهًا”.

وأكد بتروشيلي أن “عمداء البلديات أبلغوا الجانب الإيطالي بضرورة إبرام أي اتفاق من هذا النوع مع الدولة وليس مباشرة مع البلديات، مضيفاً أن “منظمات المجتمع المدني في ليبيا تخشى من أن يصبح هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين عناصر تابعة للعصابات في الجنوب بمجرد نفاد أموال المشروع.

وقال بتروشيلي أن “هذا الأمر خطير للغاية بالنظر إلى الدور الذي تعن الخارجية الإيطالية أنها تقوم به من أجل السلام في ليبيا وما يحدث على أرض الواقع”.

وأضاف بتروشيلي أن “نائب وزير الخارجية الإيطالي ذهب إلى مدينة باري الإيطالية في زيارة رسمية للمشاركة في المبادرة التي تم توقيعها من قبل عمداء بلديات في فزان دون موافقة الوزارات المختصة، مضيفاً “تم إرسال طائرة خاصة إلى عمداء بلديات فزان بمن فيهم رئيس بلدية أوباري وتوجهوا بالطائرة إلى مدينة أوباري ووقعوا الاتفاق الخاص بالمشروع وحده هناك.

وقال بتروشيلي أن “أردوغان سيفوز في الانتخابات مرة أخرى وحتى لو لم ينجح لن تتغير السياسة الخارجية التركية في ليبيا، مؤكداً أنه “من المهم بالنسبة للأتراك الحفاظ على مراكز السيطرة الاستراتيجية مثل ليبيا على وجه التحديد.