الدبيبة يلتقي بوفد مصري ومسؤولين من جهاز المخابرات المصرية

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، في طرابلس، مع وفد مصري رفيع المستوى ومسؤولين من جهاز المخابرات المصرية، لمتابعة نتائج أعمال اللجنة المشتركة المصرية الليبية التي بدأت أعمالها قبل عامين عقب زيارته إلى القاهرة حينها ولقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، إن الوفد المصري ناقش مع ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية، في لقاء منفصل، انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية، بعد تسلّم مواقع الأعمال وإنهاء إجراءات العمالة، وتجهيز المقارّ الخاصة بهم، إضافة إلى مناقشة حزمة من المشاريع في مجال الكهرباء والبنية التحتية.

وأضاف، أن الطرفان الخطوات بحثا المتخذة من الجانب المصري لتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، إضافة إلى جملة من الملفات ذات التعاون والتنسيق المشترك.