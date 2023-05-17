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شاهـد.. «جهاز دعم الاستقرار» يُسير دوريات أمنية في بوابات ومداخل مصراتة وبني وليد ونسمة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

سير جهاز دعم الاستقرار فرع المنطقة الوسطى، دوريات أمنية وأقام نقاط إستيقاف ببوابة دوفان حوالي 70 كم جنوب مدينة مصراتة، بالتعاون مع مديرية أمن مصراتة.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فإن ذلك يأتي في إطار عملياته الرامية لبسط الأمن في مختلف ربوع الوطن.

كما سير جهاز دعم الاستقرار مكتب نسمة دوريات أمنية ليلية ونهارية بمداخل المدينة وعلى الطريق الرابط بين مدينتي نسمة و بني وليد لبسط الأمن وإرساء الاستقرار على مدار الساعة.

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