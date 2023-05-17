شمام يتحدث عن فشل محاولة الإطاحة بعقيلة صالح

كشف الاعلامي محمود شمام، رئيس مؤسسة الوسط للإعلام، عن فشل محاولة اعضاء في البرلمان من الإطاحة برئيسه “عقيلة صالح”.

وقال محمود شمام عبر منشور في صفحته الرسمية في موقع فيسبوك “بوادر فشل انقلاب النواب على عقيلة صالح بعد انتهاء اجتماع القاهرة الذي ضم ال حفتر وال الميلشيات واعتبار القاهرة عقيلة حليفهم الاوثق.

وأضاف “دوائر عقيلة تؤكد ان الرد سيكون عبر المضي بسرعة نحو الانتخابات قبل نهاية العام وفضح ما تسميهم نواب ” الشكاير السود ” في اتهام مباشر لبعض النواب ام تسميهم بقبض مبالغ مالية مقابل مواقفهم السياسية”.

واشار شمام إلى أنه “من المنتظر ان تشهد القبة زيارات سياسية خلال الايام القليلة القادمة”.