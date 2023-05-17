التكبالي يعلق على ايقاف فتحي باشاغا وينتقد الحكومة ومجلس النواب

أنتقد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب واصفة أنها جاءت كسيحة منذ البداية،

ووصف علي التكبالي في تصريحات تلفزيونية “مجلس النواب” أنه تحكمه الجهوية.

وأضاف التكبالي أن ” فتحي باشاغا ليس لديه أي خيار إلا أن يرحل، ووقفه عن مهامه دُبّر ليلة انعقاد جلسة النواب.

وصوت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، بالأغلبية على إيقاف فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق، كما كلف المجلس وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة.

واستبق باشاغا جلسة مجلسة النواب، أمس بتكليف، نائبه علي فرج القطراني، بتسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.