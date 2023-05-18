برلماني: باشاغا لم يتسجب لمطالب شخصية للمجموعة التي دفعت للتصويت على إيقافه

كشف عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، أن فتحي باشاغا لم يستجب لتحقيق المتطلبات الشخصية للمجموعة التي دفعت نحو التصويت على إيقافه.

وقال الجهاني في تصريحات صحفية، أن قرار إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق غير صائب، إذ كان يجب إحالته للتحقيق أولاً، ثم اتخاذ القرار بناء على نتائج التحقيق.

وأضاف أن “مجلس النواب طلب قبل نحو 3 أشهر استدعاء باشاغا ولم يُنفذ ذلك، والمصلحة العامة تتطلب ما اتُخذ حاليًا”.

وأشار الجهاني إلى أن “التكليف كان يجب أن يذهب إلى على القطراني “نائب باشاغا”، وليس لأسامة حداد”.

وصوت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، بالأغلبية على إيقاف باشاغا، وإحالته للتحقيق، كما كلف المجلس وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة.

واستبق باشاغا جلسة مجلسة النواب، بتكليف، نائبه علي فرج القطراني، بتسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.