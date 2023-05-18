طقس ليبيا: منخفض صحراوي وتقلبات جوية مصحوبة بأمطار.. وهذه التفاصيل !

اوضح تقرير لخبراء ارصاد عن حالة الطقس في ليبيا، أن منخفض جوي صحراوي نشط متوقع مروره اليوم الخميس بجنوب الجزائر.

وبحسب التقرير فإن المنخفض يسبب في زيادة في درجات الحرارة لتقارب ال، 40 في بعض المناطق خصوصاً الدواخل الغربية، مع نشاط للرياح القبلية المثيرة للأثربة والغبار ( عجاج )

وأشار التقرير إلى أن المنخفض ينتقل ناحية المنطقة الشرقية ويكون بنفس التأثير.

وقال التقرير أنه ونتيجة لتوفر عامل الحمل الحراري من المتوقع تشكل السحب الرعدية بمناطق الدواخل مع هطول امطار متفرقة محلياً.

ونوه التقرير إلى أن التقلبات الجوية تمر الخميس الجمعة بمناطق غرب البلاد ثم تنتقل شرقاً، ثم تعود الأجواء للإستقرار مع بداية الأسبوع القادم ان شاء الله.