| المنقوش تبحث مع وزير خارجية السعودية تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية

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2023/05/18 على الساعة 01:21

: بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، الأربعاء، مع وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وجهود حل الأزمات في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش مع الأمير فيصل بن فرحان بمدينة جدة السعودية على هامش انعقاد أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس ‎جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بحسب بيان لوزارة الخارجية علي “فيسبوك”. وأضاف البيان أن الوزيرين أكدا خلال اللقاء “حرصهما على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين”.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ” واس”، إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، التقى في جدة أمس، وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ32.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في كل مجالات التعاون المشترك، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ32.