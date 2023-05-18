توغي: حماية التراث الليبي ليس مسؤولية الدولة وحدها

نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة المؤقتة ندوة بعنوان “حماية وتوثيق ودارسة التراث الليبي” بمناسبة يوم التراث العالمي، بحضور الوزيرة “مبروكة توغي” والسفير التونسي لدى ليبيا “لأسعد العجيلي” وعدد من الخبراء والباحثين والمهتمين بالتراث.

وقالت توغي في كلمة لها إن الموروث الثقافي الليبي هو تعبير عن هويتنا الوطنية والإنسانية لكل المراحل الزمنية والتاريخية التي تشمل الموروث المادي وغير المادي، ويجب علينا حمايته من الاندثار والاهتمام به لتعزيز الروابط الوطنية بما يحافظ على هويتنا وخصوصيتنا الإنسانية والثقافية والوطنية.

وأكدت “توغي” سعي وزارة الثقافة لتوفير مختلف أشكال الدعم والإمكانيات اللازمة والعمل من خلال عديد المبادرات على صون وتثمين وحماية التراث من خلال لجنة لإعداد القائمة الوطنية للتراث الليبي التي تم تشكيلها من قبل الوزارة والتي تضم مختصين وخبراء في هذا المجال من مختلف أنحاء ليبيا وكذلك من الهيئات والمؤسسات الحكومية.

ودعت الوزيرة إلى ضرورة تكاتف جهود المثقفين والمبدعون والخبراء والمؤسسات الوطنية للاهتمام بالتراث الليبي وتعزيز التعاون مع وزارة الثقافة لتبني رؤية مشتركة لحماية التراث الليبي.

وقالت “توغي” في ختام كلمتها إن حماية وصون التراث لا ينبغي أن تكون مسؤولية الدولة وحدها، بل ينبغي أيضًا أن تشمل كافة افرد المجتمع.