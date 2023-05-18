| حماد يبحث مع عقيلة عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية

|

2023/05/18 على الساعة 00:26

: التقى رئيس مجلس الوزراء المكلف – وزير التخطيط والمالية الدكتور أسامة حماد، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وقالت التخطيط والمالية عبر صفحتها على “فيسبوك” إن “رئيس مجلس الوزراء المكلف – وزير التخطيط والمالية الدكتور أسامة حماد، بحث عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية، وذلك خلال اللقاء الذي عقده بمكتب رئيس مجلس النواب في مدينة القبة.

وباشر حماد، اليوم الأربعاء، مهام عمله على رأس الحكومة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس النواب، بتكليفه بمهام رئاسة الوزراء، من قبل المجلس الذي أوقف رئيس الحكومة فتحي باشاغا عن العمل وأحاله إلى التحقيق.

وقالت وزارة التخطيط والمالية، إن “رئيس مجلس الوزراء المكلف – وزير التخطيط والمالية الدكتور أسامة حماد، باشر اليوم الأربعاء، مهامه من مقر رئاسة الوزراء” في مدينة بنغازي، وتنفيذًا لقرار مجلس النواب، بتكليفه بمهام رئاسة الوزراء.

واستهل حماد، اليوم، عمله بصفته رئيساً للحكومة، بدلاً من رئيسها الموقوف عن العمل، باجتماع مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، وذلك لبحث مساعي توحيد المصرف، وتسهيل إجراءات المقاصة المصرفية وسبل توفير السيولة النقدية، والخدمات اللازمة والطارئة للمواطنين.

كما بحث حماد مع نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية علي القطراني، الذي كلفه رئيس الحكومة الموقوف فتحي باشاغا بمهام رئاسة الوزراء قبيل تكليف حماد من قبل مجلس النواب، حل المختنقات الطارئة في مختلف المدن والمناطق، لافتاً إلى ترحيب القطراني بتكليفه برئاسة الحكومة.