الشبعاني يكشف عن أسباب التباين في تحديد العدد الفعلي للسكان

الوطن | رصد

قال الخبير القانوني الدكتور مجدي الشبعاني إن الخلل الاساسي بالتباين في تحديد العدد الفعلي للسكان قبل ” عام 2011 ” المنظومة التي بني عليها السجل المدني كانت قديمة جدا زلا تحدد المسؤولية في من يدخل البيانات.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن عمليات التزوير والادخال في منظومة الحصول على المبالغ ازدادت بعد عام 2011 وانطلقت منظومة اخرى بالتوازي مع المنظومة الاولى التي كانت محدودة الامكانيات ومن الناحية الفنية تحمل ملاحظات كثيرة.

وبين الشبعاني أن هناك منظومة اخرى لدى الهيئة العامة للمعلومات، معتبرا أن تعدد المنظومات الرئيسية مع الفرعية الاخرى كالسجل التجاري والمنظومة المجودة في مصرف ليبيا المركزي جعل هذا كله التعدد السكاني يختلف بين منظومة واخرى.

وفي ذات السياق اعتقد الشبعاني أن السبب الرئيسي يكمن في أدارة مصلحة الاحوال المدنية وتكدس الموظفين والخبرات لم يكون الاختيار موفق نظرا لحساسية هذا المكان.

وأكد على أنه لا يمكن الاعتماد على احد المنظومات، لان منظومة السجل المدني متهمه لدى النيابة العامة بشبوهات تزوير، فقد ثبت بأن هناك 17 الف جواز سفر مزور، مشددا على مراجعة المنظومة من الأساس وفتح الملفات الأصلية والاوراق الرسمية.

وحذر الشبعاني من استخدام الاوراق والوثائق التي بنية على ارقام وطنية غير صحيحة في عمليات ارهابية والدخةل والخروج من البلاد وفتح حسابات وهمية وعمليات كثيرة وأن يكون العمل بطريقة استراتيجية وتكاملي وبالذات من ” الحكومة” بذلك ستكون النتائج جيدة والانتخابات اقرب غلى الامان.