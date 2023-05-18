ليبيا الان

“الصغير”: قرارات تعيين الشباب بالمجلس الوطني للحريات سارية المفعول ولا غبار عليها

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعة

طمأن النائب الثاني لرئيس مجلس النوابعبدالهادي الصغيرفي تصريحٍ له الشباب الذين صدر بحقهم قرارات تعيين بالمجلس الوطنيللحريات بأن قراراتهم سارية المفعول ولا غبار عليها وإجراءاتهم  قانونية وسليمة.

وأكد الصغير على أن التغيير كان في إدارة المجلس الوطني للحريات وبناءً عليه تم تكليف نائب رئيس ديوان مجلس النوابرسمي بالروينبتسيير العمل إلى حين انتخاب مجلسٍ جديد في الجلسة القادمة، وبناء على ذلك فإن الاجراءات سليمة بالنسبة للموظفين ولا يوجد منسيلغي هذه القرارات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك