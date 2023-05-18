| باتيلي: لايجب أن يستثنى أي مرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

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2023/05/17 على الساعة 21:39

: أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، الثلاثاء، أن إجراء الانتخابات مرهون بتوافق جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه لا يرى أي سبب يمنع إجراء الانتخابات المقبلة.

وشدد باتيلي في تصريحات لقناة “العربية” على ضرورة إشراك جميع الأطراف بمن فيهم قادة الأمن بالانتخابات الليبية، رافضا أي استثناءات في إشارة لإمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي.

وكان المبعوث الأممي قد دعا جميع قادة ليبيا يوم الجمعة لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى تنظيم انتخابات شاملة في البلاد، يعوّل عليها لإنهاء الصراع المستمر في البلاد وتحقيق الاستقرار والنظام.

وقال باتيلي، إن فريق بعثة الأمم المتحدة وفرق الأمم المتحدة في دول الجوار تراقب عن كثب الوضع في المنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان.

وتابع المبعوث الأممي، ردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة “العربية”، ليس لدينا دليل على تورط أطراف ليبية في الاقتتال الدائر في السودان، أو إرسال مساعدات لطرف سوداني.

وأكد باتيلي أن فرق الأمم المتحدة تراقب وترصد الوضع عن كثب، متابعاً: “ليس من مصلحة أي طرف ليبي التدخل في السودان، ويجب أن يعمل الجميع على مساعدة الفرقاء وأصحاب المصلحة السودانيين لدعم المحادثات الجارية لتحقيق السلام هناك”.

وأوضح أنه تواصل مع قادة السودان وتشاد والنيجر بشأن هذا الملف منذ مارس الماضي، وهم رحبوا بالتعاون في هذا الملف، واتُفق على أن تكون المناطق الحدودية مساحة لتحقيق التنمية والازدهار، وكانت هناك آمال كبيرة، لكن المؤسف أن الأزمة في السودان انفجرت، وندعو حقا إلى إنهاء هذه الأزمة، ولدينا آمال أن تنجح المفاوضات الجارية في جدة بين المتصارعين.

وأشار إلى أن تداعيات الصراع في السودان محدودة فيما يخص الحدود مع ليبيا، معربا عن أمله في أن لا تمتد الأزمة في السودان إلى دول الجوار، لأن الأمر سيكون خطيراً.

ومنذ إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، فشلت الأطراف الليبية في الاتفاق على موعد جديد، بسبب خلافات حول القوانين وشروط الترشح إلى الرئاسة، حيث يختلف البرلمان ومجلس الدولة حول مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

ويعوّل الليبيون على لجنة 6+6 المشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، التي بدأت منذ أيام مفاوضاتها، في التوصل لتوافق تام حول قانون الانتخابات، من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع قبل نهاية هذا العام.