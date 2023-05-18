“الدبيبة” يتابع نتائج أعمال اللجنة المصرية الليبية المشتركة

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تابع رئيس الحكومة المنتهية “عبد الحميد الدبيبة“ في طرابلس، مع وفد مصري رفيع المستوى ومسؤولين من جهاز المخابرات المصرية، نتائجأعمال اللجنة المشتركة المصرية الليبية التي بدأت أعمالها قبل عامين عقب زيارة رئيس الوزراء إلى القاهرة، حينها، للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وناقش الوفد المصري مع ممثلين للحكومة المنتهية، في لقاء منفصل، انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية بعد تسلّممواقع الأعمال وإنهاء إجراءات العمالة وتجهيز المقارّ الخاصة بهم، إضافة إلى مناقشة حزمة من المشاريع في مجال الكهرباء والبنيةالتحتية.

وبحث الطرفان، الخطوات المتخذة من الجانب المصري لتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، إضافة إلى جملة من الملفات ذات التعاونوالتنسيق المشترك.