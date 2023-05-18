مواصلات المنتهية تبحث ربط مطارات الجنوب بالخطوط الدولية باتجاه المطارات المصرية

الوطن| رصد

بحث وزير المواصلات بالحكومة المنتهية، محمد الشهوبي، مع نائب رئيس سلطة الطيران المدني المصري، عصام كشك، مرحلة التحول في العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي بين البلدين.

وناقش الطرفان، معدلات الرحلات بين البلدين، التي أصبحت مرضية، بعد توقفها تماماً عام 2021.

وطالب الشهوبي بالعمل تجاه معالجة العراقيل أمام انسياب حركة الشحن الجوي وربط مطارات الجنوب بالخطوط الدولية باتجاه المطارات المصرية، مشددا علي ضرورة إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه عمليات شركات الطيران من الجانبين.