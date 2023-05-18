ضبط شخص حاول سرقة مقر جهاز تطوير المراكز الإدارية بطرابلس

تمكنت عناصر مكتب حراسة الأهداف الحيوية من إحباط عملية هروب بالمسروقات وضبط شخص حاول الفرار بمركبة آلية محملة بمسروقات من مقر جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالواقعة بحق المتهم وإحالته لمكتب البحث الجنائي طرابلس.

وذكرت وحدة الإعلام الأمني بمكتب حراسة الأهداف الحيوية، أن منتسبي المكتب المكلفين بمهام حراسة وحماية مقر جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، تمكنوا اليوم من إحباط عملية هروب بالمسروقات أثر تحميلها بالمركبة الآلية ومحاولة الفرار حيث تم إقافه وأبلاغ غرفة العمليات والسيطرة بالإدارة وفق آليات التنسيق الأمني بالإضافة إلى التواصل مع مكتب التحري والقبض بالإدارة.

وتم ضبط المعني وإتخاذ الإجراءات المتعلقة بالواقعة بحقه وإحالته لمكتب البحث الجنائي طرابلس رفقة المسروقات لاستيفاء ما يلزم بالواقعة.