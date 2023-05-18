بعد الاعتداء على مسجد الحومة.. الأوقاف: التناصح تنشر الفتنة ونجل الغرياني “مجرم”

وصفت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية سهيل نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، بـ”المجرم والمحرض على الفساد والفتنة”، وذلك في بيان رسمي للهيئة للتعليق على واقعة الاعتداء على إمام وخطيب مسجد الحومة بمنطقة تاجوراء.

واتهمت هيئة الأوقاف، في بيانها، مؤسسة التناصح التي يديريها المفتي المعزول الصادق الغرياني بإرسال مشغبيها لممارسة العنف في المساجد والتعدي على أئمتها المكلفين من قبل الهيئة ممن يؤدون رسالتهم الشرعية منذ سنوات بكل تفان وإتقان، موضحة أن ذلك يأتي “استمرارا لنشر خطاب الكراهية والتهييج والتحريض بين أبناء الوطن الواحد، التحشيد الإرهابـ ـي”.

وأضافت أن “الضحية هذه المرة مدينة تاجوراء مسجد الحومة، حيث تعدت مجموعة مارقة على إمام المسجد؛ بغية منعه من الصلاة، وأثارت الفوضى في صفوف المصلين دون مراعاة لأي أدبيات أو أخلاق في بيوت الله”.

وذكرت “هذه الشريحة التي عثت في الأرض فسادا قد بدأت منذ أيام حملة ممنهجة مدعومةً إعلاميا من قبل مجرم التناصح المدعو سهيل الغرياني وقناتهِ الإعلامية التي تبث الفتن والقلاقل في البلاد دون هوادة، فبعد أن أفسدوا على الناس يوم عيدهم بالمصلى؛ هاهم أوقدوا نار الفتنة بمسجد الناقة بالأمس، ونراهم اليوم يحاولون إشعال مدينة تاجوراء ونشر الفتنة بين أهلها الآمنين”.

واختتمت بالقول: “لا يفوتنا أن نثمن دور جيران المسجد والأهالي الذين تيقظوا لشرر الفتنة التي حيكت لهم، ووقفوا مع الإمام الشرعي، ومنعوا العبث بمسجد المنطقة”.