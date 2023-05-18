بن قدارة يعطي الإذن ببدء تشغيل مجمع مليتة الصناعي

الوطن|رصد

أعطى رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة، اليوم الإذن ببدء تشغيل مجمع مليتة الصناعي بعد استكمال أعمال العمرة الشاملة به.

وأضاف بن قدارة، أنه بعد انتهاء أعمال الربط، يمكن تزويد المحطة بالغاز من مجمع مليتة الصناعي بشكل مستمر وسلس.

ومن جانب اخر أعلن بن قدورة، عن استكمال أعمال ربط خط الغاز لمحطة تحلية المياه زوارة.

الجدير بالذكر أنه في 30 أبريل الماضي، بدأت مؤسسة النفط الليبية إجراء عمرة شاملة لمجمع مليتة وحقلي بحر السلام والوفاء أيضاً.