علاق: لا إحصاء رسميا لأعداد المجنسين والحاصلين على أرقام إدارية

الوطن / رصد

قال رئيس مجلس إدارة مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني، عبدالله زيدان علاق، إنه لا يوجد لديهم إحصاء رسمي بأعداد المجنّسين والحاصلين على الأرقام الإدارية ضمن التعداد السكاني للبلاد.

وأضاف علاق أن الاضطرابات السياسية والأمنية التي أدّت إلى مقتل وتهجير بعض السكان لم تؤثر بشكل كبير على عدد سكان ليبيـا.

وأكد علاق أن المصلحة بدأت فعليا وفق قرار حكومة الدبيبة منتهية الولاية بإجراء مسح عام للسكان في ليبيـا، من أجل تحديد التعداد السكاني للبلاد.

وأشار إلى بدء التعاون بين المصلحة ولجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية بهدف تبيان أعداد السكان في كلّ بلدية تجهيزا للانتخابات العامة المقبلة.

وكشف علاق أن عدد سكان ليبيـا بلغ 7 ملايين و100 ألف نسمة وفق مؤشرات تقديرية لسنة 2022م بُنيت على معدّل النمو السكاني الذي بلغ 1.7%، وفق أعداد المواليد والوفيات والهجرة من وإلى ليبيا، وعلى أن معدّل الإناث 104 مقابل معدّل الذكور 100.

وشدد علاق على أنه لا وجود لبيانات حقيقية بأعداد سكان العاصمة طرابلس ولكن تظل هي الأعلى ضمن المنطقة الغربية، تليها المنطقة الشرقية ثم الجنوبية.