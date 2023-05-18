الممثل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: أنا متحمس للذهاب إلى الجنوب

الوطن- متابعات

عبر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك اندري فرانش عن سروره حول برنامج بناء السلام المحلي والتعافي في الجنوب .

وقال فرانش في تغريدة عبر تويتر “أنا متحمس تمامًا للذهاب إلى الجنوب والمشاركة مع المجتمع للحصول على رؤى لا تقدر بثمن لمساعدتنا في تنفيذ برنامج بناء السلام المحلي والتعافي في الجنوب”.

وأكد فرانش في تصريحات سابقة أنه تم انطلاق برنامج بناء السلام المحلي والتعافي في الجنوب، والذي يمتد لثلاث سنوات، في تسع بلديات رئيسية بالجنوب وهي : براك سبها – أوباري – مرزق– غات – القطرون – الشرقية – الكفرة – ربيانة، موضحاً “فرانش” الهدف من البرنامج في كوته يعمل على تحقيق سلام مستدام بتعزيز الاقتصاد المحلي في جنوب ليبيا، من خلال دعم الحكومة في توفير الخدمات الأساسية وتحسين سبل العيش، وإيجاد فرص عمل للشباب والنساء، ودعم الأعمال التجارية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المحلية والمنظمات المدنية والقطاع الخاص، للمساهمة بشكل فعال في عمليات بناء السلام والتنمية المحلية.

وأشار “فرانش” بأن المبادرة تعتمد على تنفيذ أنشطة كتطوير تسع خطط للتنمية المحلية وبناء السلام تغطي الخدمات الأساسية والانتعاش الاقتصادي، وتنفيذ 100 مشروع أساسي في إطار هذه الخطط، وخلق 5000 فرصة عمل، ودعم 700 مشروع تجاري صغير بالدعم التقني والمالي، وتنفيذ ما لا يقل عن 25 مشروعاً لتشجيع عودة النازحين داخليا.