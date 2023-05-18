مؤسسة النفط الليبية: أعمال العَمرة بـ”مليتة” هدفها إطالة عمر المجمع

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عن تفاصيل أعمال العمرة الشاملة التي شهدها مجمع مليتة الصناعي، والتي بدأت في الأول من مايو الجاري، واستغرقت 16 يوما، مشيرة إلى أن الهدف منها هو إطالة عمر المجمع.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن الأعمال استهدفت إتاحة وقت أطول للمعدات والتشغيل الآمن وإصلاح بعض المعدات التي انتهى عمرها الافتراضي، وإصدار شهادات الجودة الخاصة بهذه المعدات وضمان إنتاج مستمر وتحقيق المواصفات المطلوبة.

وأضافت مؤسسة النفط، أن العمرة تنفيذ 287 عملا موزعة على النحو التالي: “تحديث نظام التشغيل لأربع معدات، وصيانة 103 صمامات وتحديث التحكم الآلي لـ 15 معدة، وأعمال تصحيحية لـ15 معدة”.

وشملت أيضا تغيير 12 أنبوبا وتسعة صمامات عزل خاصة بنظام شبكة إطفاء الحرائق داخل المجمع، والكشف على 43 معدة وصيانة 60 نقطة تسرب، و17 عملا وقائيا، وصيانة 11 محولا.