إجراء 789 عملية جراحية في مركز طبرق الطبي خلال شهر أبريل

أخبار ليبيا 24

شهد شهر أبريل 2023 إجراء 789 عملية جراحية داخل مركز طبرق الطبي في عدد من التخصصات الطبية المختلفة لحالات مرضية من داخل مدينة طبرق والمدن والمناطق المجاورة لها.

وقال مدير عام مركز طبرق الطبي، فرج الجالي، وفقا لوزارة الصحة، إن “العمليات أجريت تحت إشراف فريق طبي ذو كفاءة عالية في تخصصات الجراحة العامة، جراحات العظام، المفاصل، المسالك البولية، النساء والولادة، العيون، المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، الأنف والأذن والحنجرة وجراحة التجميل”.

وتغطي خدمات مركز طبرق الطبي مدينة طبرق وعدد من مدن ومناطق المنطقة الشرقية. وقال وزارة الصحة، إن ذلك يأتي عملاً باستراتيجيتها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتقديم خدمات رعاية صحية رفيعة الجودة.