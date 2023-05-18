بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الخميس 18 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 18 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، درجات الحرارة مرتفعة على المناطق الغربية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة وتشمل تدريجياً من يوم الغد المناطق الشرقية.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل سرعتها على بعض المناطق (50)كلم/ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية خاصة هذه الليلة ويوم الغد تتحول يوم السبت إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31-38)مْ, وتسجل انخفاض يوم الغد على أقصى الساحل الغربي، ويشمل الانخفاض يوم السبت باقي المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم السبت.

الرياح: شرقية معتدلة على الخليج بينما تكون شمالية غربية على بقية المناطق تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وهبوط الرؤية الأفقية يوم السبت.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم مابين (27-33)مْ، ولاتتجاوز (25)مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل ارتفاع من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد خاصة على غدامس.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ تنخفض تدريجياً من يوم السبت.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم السبت إلى جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ، وتسجل ارتفاع يوم السبت.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:05).