طارق الجروشي يستبعد إجراء انتخابات في 2023

الوطن| رصد

توقع عضو مجلس النواب طارق الجروشي عدم إجراء انتخابات هذا العام بعكس المخطط له لكون الصورة لا تزال ضبابية والمناخ ما زال غير ملائم.

وقال الجروشي في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن “أحد أهم أسباب نجاح الانتخابات هو وجود حكومة موحدة مناسبة وقوية يثق بها الجميع، إضافة لضرورة وجود حزم دولي ليرضي الجميع بنتائج تلك الانتخابات”.

وأضاف الجروشي أن “العام المقبل ربما يحمل الجديد وربما يكون لليبيا برلمان جديد ورئيس منتخب من الشعب”.

وتطرق الجروشي لمفاوضات حل الأزمة الجارية عبر مباحثات مجلس النواب وبمجلس الدولة قائلا إن “مجلس الدولة المزعوم لا يزال يراوغ لكسب الوقت لتأخير الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف أن “مجلس الدولة لا يريد انتخابات رئاسية بل يريدها برلمانية فقط بنظام القوائم”، مبررا ذلك بأن “نظام القوائم الحزبية يسمح لمجلس الدولة بحشد أكبر قدر ممكن من أحزاب تنظيم الإخوان للدخول في الانتخابات ليكون لهم دور مؤثر في البرلمان المقبل “.

وأكد أن مجلس النواب لديه نية صادقة في إجراء انتخابات في ليبيا، حيث أنجز المجلس جميع الالتزامات التي تقع على عاتقه تجاه الاستحقاق الانتخابي.

أما عن مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي الأخيرة الهادفة لبلوغ الانتخابات، قال الجروشي إن “نجاحها يعتمد على توافق مصالح الدول الكبرى ومدى الضغط الذي ستقوم به الولايات المتحدة”، مؤكدا أنه إذا ضغطت واشنطن بشكل كبير سيكون هناك استجابة من الأطراف الليبية.