دبيبة يبحث مع وفد رفيع المستوى انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، بوفد مصري رفيع المستوى، لمتابعة نتائج أعمال اللجنة المشتركة المصرية الليبية، التي بدأت أعمالها قبل عامين، عقب زيارة دبيبة إلى القاهرة.

ووفقا لما نشرته صفحة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة عبر صفحتها على “فيسبوك”، فإن الوفد المصري ناقش مع ممثلين لحكومة الوحدة، في لقاء منفصل، انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية بعد تسلّم مواقع الأعمال، وإنهاء إجراءات العمالة وتجهيز المقارّ الخاصة بهم، إضافة إلى مناقشة حزمة من المشاريع في مجال الكهرباء والبنية التحتية.

كما بحث الطرفان، الخطوات المتخذة من الجانب المصري لتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، إضافة إلى جملة من الملفات ذات التعاون والتنسيق المشترك.

وفي 12 مارس الماضي، تسلم ائتلاف الشركات المصرية مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس، وذلك بعد انتهاء أعمال فتح المسارات لاستكمال بناء الطريق. وخلال لقاء مع ممثلي الائتلاف وقتها، أعرب الدبيبة عن اعتزازه بالتعاون مع مصر، معتبرًا أن الاقتصاد يمكنه تقريب المسافات بين البلدين.