هيبة: حوار النخبة في ليبيا كتناطح الأكباش

أعرب إبراهيم هيبة، الباحث الليبي المقيم في الولايات المتحدة، عن خيبة أمله حيال التطورات السياسية في ليبيا، داعياً النخبة السياسية في ليبيا، إلى تغيير سلوكها لإعادة بناء الدولة الديمقراطية المنشودة.

كتب قائلاً على فيسبوك: “عندما يكون المنطق الثوري متجدر ليس فقط في وجدان وسلوك بعض العامه بل أيضاً في وجدان وسلوك النخبة السياسية والاجتماعية يصبح الحوار السياسي والاحتماعي علي المستويين أمر صعب وغير مجدي …. في هذه الحالة يصبح الحوار كتناطح الأكباش الذي ينتج عنه في النهايه خضوع أحدهما للاخر …. هذا المنطق غير المدني لا يؤسس لعدل ولا لدولة ديمقراطية بقدر ما ينتج اضظهاد وجور وحرمان وظلم….لابد من تغيير هذا المنهج والسلوك لكي نستطيع خطو خطوات نحو إعادة بناء الدولة الديمقراطية المنشودة”.