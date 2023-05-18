الدبيبة يلتقي بمسؤولين من جهاز المخابرات المصرية لبحث هذه الملفات

إلتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمسؤولين من جهاز المخابرات المصرية، لمتابعة نتائج أعمال اللجنة المشتركة المصرية الليبية التي بدأت أعمالها قبل عامين، عقب زيارة الدبيبة للقاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان صادر عن منصة حكومتنا الناطق الاعلامي للحكومة، فإن الوفد المصري ناقش مع مثلي حكومة الدبيبة في لقاء منفصل، انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية ومناقشة حزمة من المشاريع في مجال الكهرباء والبنية التحتية.

وأضاف البيان أنه تم مناقشة الخطوات المتخذة من الجانب المصري لتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، إضافة إلى جملة من الملفات ذات التعاون والتنسيق المشترك.