رياح ترابية نشطة ودرجات حرارة مرتفعة على غرب ليبيا تنتقل ناحية الشرق يوم الغد

أخبار ليبيا 24

تتأثر المناطق الغربية من ليبيا، اليوم الخميس، بمنخفض جوي صحراوي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ورياح نشطة السرعة إلى قوية أحيانا.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الرياح تصل سرعتها إلى (50) كيلومتر في ساعة على بعض المناطق، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية خاصة هذه الليلة ويوم الغد.

ولفت إلى أن الأجواء تبقى معتدلة هذا اليوم على المناطق الشرقية، لكنه ذكر أن من المتوقع أن يتحرك المنخفض تدريجيًا بدايةً من يوم الغد ناحية الشرق ليؤثر على المناطق الشرقية بارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية.

وأضاف أن ذلك يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية خاصةً يوم السبت.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة انخفاضًا بدايةً من يوم الغد على أقصى الساحل الغربي، ويشمل يوم السبت باقي مناطق الشمال الغربي مع رياح غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

وتتكاثر السحب من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، بينما تتكاثر على الشمال الشرقي يوم السبت.