أوغلو يتوقع إقدام كليجدار على سحب القوات المتواجدة بليبيا في حال فوزه بالانتخابات

ليبيا – قال المحلل السياسي التركي والمهتم بالشأن الليبي فراس أوغلو، إن العلاقات الليبية التركية ستتغير إلى حدٍ ما في حال فوز كمال كليجدار بالرئاسة، متوقعًا إقدامه على سحب القوات المتواجدة بليبيا وفق الاتفاقية الموقعة بين البلدين، مؤكّدًا في الوقت ذاته أن فوز رجب طيب أردوغان أصبح مسألة وقتٍ فقط.

أوغلو وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، توقع أن يحاول كمال كليجندار أن يتواصل مع مسؤولي الشرق والغرب الليبي ليكون ذو نفوذ سياسي في البلاد.

وأضاف أوغلو:” بحسب المؤشرات والمعطيات الظاهرة الآن في تركيا، فإن الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية ستكون حتمًا للرئيس رجب طيب أردوغان” حسب قوله.