مصرع مشجع لنادي الاتحاد متأثرًا بإصابة بطلق ناري في الرأس عقب مباراة مع الأهلي بنغازي في دوري السلة

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قال نادي الاتحاد إن أحد مشجعيه توفي فجر اليوم الخميس متأثرًا بإصابة في الرأس جراء طلقة نارية أصابته يوم الإثنين عقب مباراة فريقه وفريق الأهلي بنغازي في دوري كرة السلة، والتي أقيمت على الصالة الرياضية الكبرى في طرابلس.

وتقدّمت الإدارة والجمعية العمومية بنادي الاتحاد بخالص التعازي إلى عائلة المُشجع، عبد المهيمن عزالدين الفلاح الدغيلي، الذي وافته المنية بدولة تونس.

وتعرض المشجع (19 عاما) لإصابة بطلق ناري وتم إسعافه إلى تونس.

وجاء في بيان صدر اليوم الخميس: ” تتقدم الإدارة والجمعية العمومية بنادي الاتحاد بخالص التعازي إلى عائلة المُشجع (عبد المهيمن الفلاح) الذي وافته المنية بدولة تونس بعد أصابته بطلق ناري بالرأس عقب مباراة الفريق الأول لكرة السلة.. اللهم اغفـر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله داراً خيراً من داره وأهلا خيراً من أهله”.

وتطالب جماهير نادي الاتحاد بسرعة التحقيق في الواقعة وتحديد المسؤول عن إطلاق النار على المشجع ومحاسبته.