الدبيبة يتابع نتائج أعمال اللجنة المصرية الليبية المشتركة

ليبيا – تابع رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، مع وفد مصري رفيع المستوى ومسؤولين من جهاز المخابرات المصرية، نتائج أعمال اللجنة المشتركة المصرية الليبية التي بدأت أعمالها قبل عامين عقب زيارة رئيس الوزراء إلى القاهرة، حينها، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وناقش الوفد المصري مع ممثلين للحكومة في لقاء منفصل، وفقاً للمكتب الاعلام التابع للحكومة انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية بعد تسلّم مواقع الأعمال وإنهاء إجراءات العمالة وتجهيز المقارّ الخاصة بهم، إضافة إلى مناقشة حزمة من المشاريع في مجال الكهرباء والبنية التحتية.

وبحث الطرفان الخطوات المتخذة من الجانب المصري لتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، إضافة إلى جملة من الملفات ذات التعاون والتنسيق المشترك.