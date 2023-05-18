فركاش: ليبيا تتجه إلى دمج الحكومتين

الوطن| رصد

يعتقد الباحث السياسي، فرج فركاش، أن الأمور ذاهبة في اتجاه دمج الحكومتين عن طريق استيعاب بعض الوزارات أو الشخصيات في الحكومة منتهية الولاية.

وقال فركاش إنه إذا كان عبدالحميد الدبيبة ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية عليه الاستقالة من رئاسة الحكومة، كما على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الاستقالة أيضا إذا ما زال ينوي الترشح.

وأضاف فركاش، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن المجتمع الدولي ليس لديه نية إطالة أمد الأزمة الليبية، ولذلك لن يدعم تشكيل حكومة مصغرة، وعلى أعضاء مجلس النواب التفكير في دمج الحكومتين بعد أن ورطوا البلاد في حكومة موازية.