ليبيا.. طقس حار والحرارة تصل لـ 41 درجة على المناطق الغربية

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن ترتفع درجات الحرارة على المناطق الغربية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة، تشمل تدريجيا المناطق الشرقية غدا.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، عن أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و41 درجة مئوية في جميع المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و38 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدا على أقصى الساحل الغربي، ويشمل الانخفاض يوم السبت باقي المناطق.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم السبت ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية، ولا تتجاوز 25 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل ارتفاعا من الغد.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد خصوصا على غدامس ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية تنخفض تدريجيا من يوم السبت.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم السبت.