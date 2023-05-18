مدير إيني: ليبيا سيكون لها رأي في بناء خط أنابيب الغاز شرق المتوسط

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالتسي، أن ليبيا سيكون لها رأي في بناء خط أنابيب الغاز شرق المتوسط.

وقال ديسكالتسي، في جلسة استماع أمام مجلس النواب الإيطالي، وفقا لصحيفة «ميلانو فينانتسا» الاقتصادية الإيطالية، في تقرير رصدته وترجمته «الساعة 24»: “يمكن بناء خط أنابيب الغاز «إيست ميد – شرق المتوسط»، لكن هناك حاجة لاتفاق مع تركيا”.

وأضاف “الوضع غير المستقر في المنطقة، هناك نزاعات بين تركيا وقبرص يصعب معالجتها، علاوة على ذلك، أبرمت تركيا اتفاقًا مع ليبيا لتحديد منصة واسعة جدًا تغطي منطقة شرق المتوسط بأكملها تقريبًا، لذلك ليس فقط تركيا ولكن أيضًا ليبيا سيكون لها رأي”.

وتابع “احتياطيات الغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط مهمة، ويجب أن نفهم مقدار ما يمكن تطويره، لأن المنطقة الوحيدة التي تتمتع بنُضج البنية التحتية هي مصر”.

واستطرد “الترابط الدولي لم يعد يتم عبر خطوط الأنابيب، وآخرها تم بواسطة شركة إيني مع خط أنانيب الغاز الطبيعي «غرين ستريم» من ليبيا، والذي تم الانتهاء منه في عام 2004. كل التطورات اللاحقة تم إجراؤها على الدوام للغاز الطبيعي المسال، والذي يمكن أن يصل إلى أسواق مختلفة”.