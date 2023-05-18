قرار إيقاف باشاغا وإحالته إلى التحقيق متسرع وغير صحيح

أخبار ليبيا 24

اعتبر، عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن قرار إيقاف عن رئيس الحكومة الملكف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا وإحالته إلى التحقيق متسرع وغير صحيح.

وقال بن شرادة، في تصريح لاخبار ليبيا 24، الأربعاء، إن القرار تجاوز اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وكان “يجب أن يمر بثلاث جلسات حتى يكون صحيحًا، والمساءلة والتقييم، والجلسة الثالثة يتخذ فيها القرار”.

وأضاف بن شرادة، أن البرلمان قفز إلى جلسة القرار مباشرة، وهو تجاوز للوائح الداخلية، التي تنظم عمل مختلف البرلمانات في كل دول العالم، مشيراً إلى أن باشاغا لم تصرف له موازنة حتى يحال إلى التحقيق.

وصوّت مجلس النواب بالأغلبية، الثلاثاء، على إيقاف رئيس الحكومة الليبية المعينة من قبله، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق، وفق ما أعلنه المتحدث باسم المجلس.

وقال بليحق، إن المجلس كلّف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.

التقى، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي كان غائبًا عن جلسة التصويت الثلاثاء، مع رئيس الحكومة المكلف أسامة حماد، في القبة الأربعاء، بعد يوم من إيقاف رئيس الحكومة، فتحي باشاغا.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، إن عقيلة صالح وحماد تناولا خلال اللقاء عدد من الملفات في مقدمتها سير عمل الحكومة.