عقيلة صالح يلتقي رئيس حكومة الاستقرار المكلف أسامة حماد

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، بمكتبه في مدينة القبة أمس الاربعاء، رئيس حكومة الاستقرار المكلف- وزير المالية والتخطيط أسامة حماد، لبحث وتناول عدد من الملفات في مقدمتها سير عمل الحكومة.

جاء اللقاء بعد يوم واحد من إيقاف رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا، وتكليف وزير ماليته أسامة حماد، في الجلسة المغلقة التي عقدت يوم الثلاثاء بمدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الثاني، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وغياب رئيس البرلمان عقيلة صالح.