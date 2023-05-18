نوفا: استئناف ضخ صادرات الغاز من ليبيا إلى إيطاليا

الوطن| رصد

أفادت وكالة نوفا الإيطالية باستئناف ضخ صادرات الغاز من ليبيا إلى إيطاليا بعد توقف استمر حوالي أسبوعين على إثر أعمال صيانة واسعة النطاق في مجمع مليتة.

ونقلت نوفا عن خبير الطاقة الليبي محمود محمد تأكيده عودة تشغيل مجمع مليتة الليلة الماضية بعد 16 يومًا من التوقف.

وتُظهر بيانات شركة سنام الإيطالية حول تدفقات الغاز المتعلقة بالنقاط ذات الصلة بشبكة النقل الوطنية الإيطالية، توقف تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا في الفترة من 30 أبريل إلى 15 مايو وذلك قبل أن يصل أمس نحو 3 ملايين متر مكعب من الغاز إلى نقطة وصول جيلا، مما يؤكد عودة التدفقات وإن كان ذلك بمعدل أقل من المتوسط البالغ نحو 7-9 ملايين يوميا قبل التوقف لإنجاز أعمال الصيانة.