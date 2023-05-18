زهيو: أصحاب الأرقام الوطنية المزورة لا يشكلون فارقاً مؤثراً من مجموع كشوف الناخبين

أكد المترشح الرئاسي أسعد زهيو، أن أصحاب الأرقام الوطنية المزورة لا يشكلون فارقاً مؤثراً من مجموع من سجلوا أسماءهم بكشوف الناخبين، وهم نحو 3 ملايين مواطن.

وقال زهيو، في تصريحات صحفية: “أستبعد تمكن أصحاب مخطط عرقلة الانتخابات بسبب الأرقام الوطنية المزورة من تحقيق أهدافهم، فمن يحاولون تهويل تزوير الأرقام الوطنية يتناسون تأكيد النائب العام أن مَن صدرت لهم بطاقات انتخابية غير صحيحة لا يتجاوزون 4 آلاف شخص”.

وأضاف “النواب والدولة والنخبة السياسية عمومًا يقفون وراء محاولات شراء الوقت بهدف إطالة البقاء في السلطة، وأطالب النواب والدولة وجميع السلطات والقوى السياسية والمسلحة بالكشف عن مراحل معالجتهم لكل المعوقات التي ذكروا أنها كانت سبب تأجيل الاستحقاق الانتخابي”.