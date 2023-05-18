استمرار العمل بمشروع خط نقل الطاقة الكهربائية الرويس أبوعرقوب

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إن العمل بمشروع خط نقل الطاقة (الرويس أبوعرقوب) جهد 400 ك. ف، لازال مستمرًا من ناحية بئر الغنم.

وأضافت الشركة، أن العمل جار لتركيب وشد الأسلاك للبرج رقم (373) واستكمال باقي سحب الأسلاك على مسار الخط.

وذكرت الشركة، أن هذا العمل يأتي ضمن اهتماماتها لاستكمال خطوط نقل الطاقة جهد 400 ك. ف بهدف تقوية الشبكة، بما يضمن مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

ويوم الأربعاء أعلنت الشركة، وصول 140 محولا لتوزيع الطاقة، وذلك استمرارًا لجهودها لتوفير كافة الاحتياجات والمعدات والمستلزمات الضرورية الخاصة بمكونات شبكة التوزيع لتحسين أداء عملها والرفع من كفاءتها.

وقالت الشركة، إن شحنة معدات اشتملت على عدد 140 محول توزيع سعة ( 100 – 200 KVA ) مورّدة من شركة الصناعات الكهربائية، وصلت، وذلك ضمن توفير الاحتياجات الخاصة بالتقسيمات التابعة للشركة على مستوى البلاد للتغلب على كافة المختنقات ومعالجتها لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواطنين.