الحداد يشدد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية لتثبيت الاستقرار

ليبيا – أكد رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي الفريق أول محمد الحداد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية لتثبيت الاستقرار والطلاق مع مرحلة الحروب الداخلية إلى غير رجعة.

وتحدث الحداد في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، عن الأزمة التي شهدتها منطقة الزاوية في الأسبوع الأخير من أبريل الماضي، مؤكدا أن الوضع الراهن في المدينة مطمئن جدًا، وقد تم تشكيل لجنة من أبناء المدينة لتفادي التدخل.

وقال الحداد:”لقد جلسنا مع مختلف الأطياف وعرفنا الأسباب”،لافتا إلى وجود بعض الخلل في المجلس البلدي ومديرية الأمن، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالمقاتلين الشباب قبل أن يشير إلى أن الوضع الأمني من حول العاصمة يتطلب الكثير من الصبر.

وركز الحداد على ضرورة إقامة مشاريع وطنية استراتيجية لدفع هؤلاء الشباب للخروج من السلاح إلى التعليم والتطوير،منتقدًا في هذا الصدد بروز تشكيلات مسلحة جديدة موازية للجيش والشرطة والأجهزة الأمنية.

ولاحظ الحداد وجود شريحة لم يسمها تعمل على جر الجيش إلى الحروب والقتال والفوضى لأن ذلك يضمن لها استمرار الاستفادة من حالة الإحتراب والفوضى، مؤكدًا أن الجيش يسعى بقوة لمنع أية محاولة لجره للاقتتال، وأن الجيش شرقا وغربا وجنوبا يقف اليوم في صف واحد.

وتطرق الفريق الحداد إلى موضوع الهجرة غير القانونية،مشيرا إلى أن ليبيا دولة عبور وأن هذه الظاهرة المتفاقمة قد تُلقي بظلالها على الأمن القومي الليبي،داعيا إلى ضرورة الاهتمام بموضوع الرقم الوطني.