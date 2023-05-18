رافع: تصريح الحداد أكد سطوة المليشيات في المنطقة الغربية

الوطن| رصد

قال رئيس الأركان في المنطقة الغربية، الفريق أول ركن محمد الحداد، إن “التشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة”.

وأضاف خلال مشاركته في اجتماع الحكومة منتهية الولاية، الأربعاء، أن “أهم شيء مغادرة البلاد مرحلة الحروب الداخلية، لا بد أن نهتم بالشباب المسلحين هم يحتاجون إلى مشاريع وطنية لخروجهم من التسليح إلى التعليم والتطوير والتأهيل والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة، أولادنا المسلحون الذين فرحنا بهم وحققوا لنا الإنجاز يجب أن نهتم بهم ويجري دمجهم في نشاطات أخرى”.

وبحسب الحقوقي الليبي عبدالسلامي رافع، يعد اعتراف الحكومة المنتهية الولاية بضرر المليشيات وتسببها بإحالة حياة الليبيين في غرب البلاد لجحيم “اعتراف على استحياء وناقص”.

وقال رافع في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن “ما قاله الحداد عن أن المليشيات المسلحة هي سبب المشكلة اعتراف يحسب له وضده في آن واحد”.

وأضاف رافع “يحسب له كونه أول مسؤول يشخص المشكلة ويتحدث عنها بشجاعة، إلا أن ذلك التصريح يحسب ضده أيضا كونه يدل على ضعف الجيش الذي يترأسه أمام سطوة المليشيات”.

وتابع قائلا “المنطقة الغربية لا تحتاج لأقوال وتصريحات بل تحتاج إلى أفعال ضد المليشيات جميعا”، مشيرا إلى أن حديث الحداد اليوم “جاء على استحياء حيث لا يزال يصف المليشيات بأبنائنا كما كان يصفهم باقي المسؤولين على مدى سنوات بأنهم ثوار خوفا منهم وحفاظا على الكراسي التي تحميها لهم تلك المليشيات في مقابل منحها الشرعية لتقتل الليبيين”.